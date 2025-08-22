8月2日に2年ぶりのアルバム『55 BLACK』をリリースしたばかりの大黒摩季が、早くも8月28日に新曲「Mira mira mira」をデジタル配信リリースする。同楽曲は2025年2枚目のアルバムとして今秋リリース予定の『55 RED』のリード曲となるものだ。

新曲「Mira mira mira」は、ロックを前面に打ち出したアルバム『55 BLACK』とは打って変わって、フラメンコを取り入れたアカデミックな仕上がり。アルバム『55 RED』は、フラメンコのみならずChill Soundやボサノバ、サルサを取り入れ、8月28日よりスタートする全国ツアー後半戦＜MAKI OHGURO LIVE TOUR 2025 -55 RED-＞の準備と並行して制作進行中だとのこと。なお、新曲「Mire mire mire」は、アルバム『55 RED』を中心に構成される同ツアーのリード曲でもある。

スペインへの初旅行でフラメンコに魅了されてから7年。その間、再びスペインを訪れつつ、大黒摩季は、日本人としてスペイン本国の大会で始めて優勝したフラメンコダンサーのSIROCOと出会ったという。そこからアルバム『55 RED』の構想が膨らみ、SIROCOをアルバム制作およびツアーに関するフラメンコ全般の監修に迎えた。

新曲「Mira mira mira」は、SIROCOが組み上げたフラメンコチームと、アルバム『55 BLACK』のプロデューサーである柴田敏孝と塚粼陽平とともに制作された1曲だ。新境地を切り拓く楽曲「Mira mira mira」から、新しいことへの挑戦を続けながら自らの音楽を追究する大黒摩季の姿を感じ取ることができる。

なお、フラメンコチームを含む＜MAKI OHGURO LIVE TOUR 2025 -55 RED-＞のツアーメンバーも発表となった。バンド、フラメンコ、ポールダンスと、これまでにない展開にツアーへの期待が高まる。

■新曲「Mira mira mira」配信情報

2025年8月28日(木)配信開始

pre-add/pre-save：https://ohguromaki.lnk.to/miramiramira

▼収録曲

1 Mira mira mira

2 Mira mira mira Maki’s Vocal(-1)Karaoke

3 Mira mira mira -Instrumental- ■アルバム『55 RED』

※2025年秋リリース予定

■＜大黒摩季 LIVE TOUR 2025 -55 RED-＞

08月28日(木) 北海道・函館市民会館 大ホール

08月30日(土) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

09月14日(日) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール

09月15日(祝/月) 大分・iichikoグランシアタ

09月19日(金) 宮城・トークネットホール仙台 (仙台市民会館)大ホール

09月23日(祝/火) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

09月26日(金) 山口・KDDI維新ホール メインホール

09月27日(土) 広島・ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 大ホール

10月03日(金) 新潟・新潟県民会館 大ホール

10月04日(土) 群馬・メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎

10月12日(日) 長崎・HAPPINESS ARENA (ハピネスアリーナ)

10月13日(祝/月) 熊本・熊本城ホール メインホール

11月01日(土) 大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール

11月03日(祝/月) 和歌山・和歌山県民文化会館 大ホール

11月07日(金) 石川・金沢・本多の森 北電ホール

11月09日(日) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

11月16日(日) 東京・東京国際フォーラム

▼ツアーメンバー

https://maki-ohguro.com/info/index_2025.html#entry250822

