俳優・秋田宗好さん、急性心筋梗塞で急逝 享年54
【モデルプレス＝2025/08/22】俳優の秋田宗好さん（54）が、亡くなっていたことがわかった。8月22日、オフィスヤマジャムの公式サイトにて発表された。
【写真】秋田宗好さん、5月に共演していた大物タレント
公式サイトでは「俳優として多くの作品に出演し、また弊社代表としても尽力してまいりました秋田宗好が、令和7年7月17日、急性心筋梗塞のため急逝いたしました。享年54歳でした」と報告。「あまりにも大きな存在であった秋田との突然の別れを受け止めることができず、私たち関係者一同は未だ深い悲しみの中におります。秋田を応援し続けてくださった皆さま、支えてくださった関係者の皆さまに、心より感謝申し上げるとともに秋田が生前携わっていた仕事を無事に終えるため、諸般のお知らせが遅れましたこと、深くお詫び申し上げます」と伝えた。
葬儀については「ご遺族の意向により、すでに近親者のみで家族葬にて執り行いました。生前のご厚誼に深く感謝するとともに、謹んでご報告申し上げます」と記した。
秋田さんは、1970年8月26日生まれ、東京都出身。1989年に俳優デビュー。サントリー「DAKARA」のCM「余分三兄弟・糖分役」やNHK朝ドラ「ひらり」、ドラマ「ラブジェネレーション」「ひとつ屋根の下」「結婚できない男」「あすなろ白書」、映画「シコふんじゃった。」などに出演し、「タモリ倶楽部」空耳アワーでもコミカルなキャラクターで人気を集めた。俳優業の傍ら、構成作家や広告プランナーとしても活動し、株式会社J2FACTORYやオフィスヤマジャムの代表を務めていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】秋田宗好さん、5月に共演していた大物タレント
◆秋田宗好さん、死去
公式サイトでは「俳優として多くの作品に出演し、また弊社代表としても尽力してまいりました秋田宗好が、令和7年7月17日、急性心筋梗塞のため急逝いたしました。享年54歳でした」と報告。「あまりにも大きな存在であった秋田との突然の別れを受け止めることができず、私たち関係者一同は未だ深い悲しみの中におります。秋田を応援し続けてくださった皆さま、支えてくださった関係者の皆さまに、心より感謝申し上げるとともに秋田が生前携わっていた仕事を無事に終えるため、諸般のお知らせが遅れましたこと、深くお詫び申し上げます」と伝えた。
秋田さんは、1970年8月26日生まれ、東京都出身。1989年に俳優デビュー。サントリー「DAKARA」のCM「余分三兄弟・糖分役」やNHK朝ドラ「ひらり」、ドラマ「ラブジェネレーション」「ひとつ屋根の下」「結婚できない男」「あすなろ白書」、映画「シコふんじゃった。」などに出演し、「タモリ倶楽部」空耳アワーでもコミカルなキャラクターで人気を集めた。俳優業の傍ら、構成作家や広告プランナーとしても活動し、株式会社J2FACTORYやオフィスヤマジャムの代表を務めていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】