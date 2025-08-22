お笑いコンビ「千鳥」大悟（45）が、22日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演し、家族のエピソードを語った。

「GENERATIONS」片寄涼太が大阪へ里帰りできていないことを打ち明け、出演者たちの間では里帰りの話に。大悟は「小さいころに（子供を両親に）会わせておいた方がいいよ」と出演者たちに忠告した。

というのも、大悟は岡山の離島・北木島出身。「岡山まで行って、そこから船で1時間。島やから、そう簡単に帰られへん、言うても」という。「わしは東京だから、うちの子供だけ、うちのじいちゃん、ばあちゃんにほぼ会ってなくて」と明かした。

同じ中国地方に住む姉の家族はたびたび里帰りしているという。そこで気になるのが、両親と自分の子供たちの距離感。「うちのめいっこ、おいっこは、子供のころからしょっちゅう会っているから、じいちゃん、ばあちゃんとの距離感が凄い近いのよ。うちの子だけは、引いてるの」と打ち明けた。

微妙な距離が、如実に表れた出来事があったという。「1年に何回かのテレビ電話。うちの親、絶対に逆さまになってんねん」と笑わせつつ、「。これがつらいのが、“逆さまやで”ってツッコメない距離感なのよ。うちの子は、見てて。小さいころから会わせてたら、“じいちゃん、ばあちゃん、逆さまやで”って言えてんやろけど、“逆さまやで”とも言えない距離感にしちゃったんだという」と反省を口にしていた。