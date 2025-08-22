◇セ・リーグ 巨人8―1DeNA（2025年8月22日 東京D）

帰って来た主砲・岡本の復帰後初となる9号ソロで先制し、最後はロマン砲・リチャードの移籍後初の2戦連発となる7号3ラン締め。2位を争うDeNAに快勝して3年連続のDeNA戦勝ち越しを決めた阿部慎之助監督（46）はらしい言葉連発で勝利の味をかみ締めた。

阿部監督との試合後の主なやりとりは以下の通り。

――岡本に待望の復帰初ホームラン。

「いや、あの。結構思ったよりギリギリだったんですけどね、はい。入ってくれて。とにかく先制点をね、なんとか取れたんで。いいホームランになりましたね、はい」

――本人にとってもチームにとっても意味のあるホームランになったのでは。

「そうですね。復帰して、いい形でね、やってくれてますんで。いなかった分ね、もっと打ってもらえたらうれしいなと思います」

――6回、7回の追加点はいずれも2死走者なしから。戻って来た吉川の出塁も足がかりになった。

「そうですね、それもそうですし、リチャードのフォアボールっていうのもね、とても大きかったですし。みんなでつないでつないで取れた点だったんじゃないですかね、はい」

――リチャードは今週3本目のホームラン。

「そうですね。振ったらなんかあると思うんでね。どんどん振らせてるんですけど。それがいい結果になってますんでね。続けてほしいなと思います、はい」

――戻ってきた選手と、苦しいなか支えてきた選手たちと、新しい力がかみ合った勝利に見えた。

「そうですね。みんな状態も良くなってきてますし、スタメン考えるね、こっちが多少は悩めるんで。いい悩みかなとは思いますけどね」

――先発の横川はほぼ1カ月ぶりの先発で5回無失点。

「最後はもうへばりかけてたんですけどね。なんとか乗り越えてほしかったんで。よく頑張ってくれましたね」

――明日もいい試合を。

「はい。とにかく勝つしかないんで頑張ります」