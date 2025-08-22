360度どこから見ても華やか♡ SNS映えが狙える「チュールフリルブラウス」の着回し術
SNS映えするビジュアル服が欲しいコ、集合！今回は、中川紅葉とともに360度どこから見ても華やかな「チュールフリルブラウス」の着回しコーデをご紹介します。まとうだけで、こなれ感＆女性らしさを演出できる万能アイテムなので、ぜひチェックしてみて♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
チュールフリルブラウス
ショルダーから胸元までチュールがたっぷりでボリューム満点。背中にはチェーンがあるから、360度どこから見ても華やか。
Cordinate おめかし女子会コーデ
ボリュームのあるトップスにはシンプルなボトムスをあわせるのが◎。小物をプラスすることでしゃれ感アップ！
Cordinate フリルあわせで女み全開コーデ
フリル×フリルのガーリーさん向けスタイル。スカートはタイトなシルエットを選ぶことで、甘くなりすぎずバランスが取れたコーデに仕上がる。
Cordinate おしゃれ上級者のレイヤードコーデ
スカートはブラウンと相性のいいピンクをチョイス。パンツにスカートを重ねたレイヤードコーデで一気にこなれ感を演出しちゃおう♡
Cordinate 大人っぽセットアップスタイル
チュールスカートをあわせれば可愛さと大人っぽさを兼ね備えた最強スタイルに。キャップをプラスしてカジュアルダウンさせるのが上級者テク。
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、廣瀬拓磨（Pygmy Company・モデル切り抜き分）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）
Ray編集部 エディター 草野咲来
中川紅葉