360度どこから見ても華やか♡ SNS映えが狙える「チュールフリルブラウス」の着回し術

SNS映えするビジュアル服が欲しいコ、集合！今回は、中川紅葉とともに360度どこから見ても華やかな「チュールフリルブラウス」の着回しコーデをご紹介します。まとうだけで、こなれ感＆女性らしさを演出できる万能アイテムなので、ぜひチェックしてみて♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ チュールフリルブラウス ショルダーから胸元までチュールがたっぷりでボリューム満点。背中にはチェーンがあるから、360度どこから見ても華やか。 チュールフリルブラウス 8,800円／rienda（バロックジャパンリミテッド）

Cordinate おめかし女子会コーデ ボリュームのあるトップスにはシンプルなボトムスをあわせるのが◎。小物をプラスすることでしゃれ感アップ！ チュールフリルブラウスは着回し。黒ショートパンツ 10,450円／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）カチューシャ 550円、リング（7個セット）2,420円／ともにアネモネ（サンポークリエイト）

Cordinate フリルあわせで女み全開コーデ フリル×フリルのガーリーさん向けスタイル。スカートはタイトなシルエットを選ぶことで、甘くなりすぎずバランスが取れたコーデに仕上がる。 チュールフリルブラウスは着回し。フリルタイトスカート 15,400円／HONEY MI HONEY バッグ 12,460円／ALKI ALKA（HANA KOREA）スニーカー 13,200円／プーマ

Cordinate おしゃれ上級者のレイヤードコーデ スカートはブラウンと相性のいいピンクをチョイス。パンツにスカートを重ねたレイヤードコーデで一気にこなれ感を演出しちゃおう♡ チュールフリルブラウスは着回し。フリルタイトスカート 15,400円／HONEY MI HONEY ベージュスラックス 6,900円／Olu. ルームシューズ 2,420円／PAUL＆JOE（ワグ インク）

Cordinate 大人っぽセットアップスタイル チュールスカートをあわせれば可愛さと大人っぽさを兼ね備えた最強スタイルに。キャップをプラスしてカジュアルダウンさせるのが上級者テク。 チュールフリルブラウスは着回し。チュールフリルスカート 13,200円／rienda（バロックジャパンリミテッド）アイボリーロゴキャップ 6,600円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）赤キャップ 3,990円／MANGO 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、廣瀬拓磨（Pygmy Company・モデル切り抜き分）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 草野咲来

中川紅葉