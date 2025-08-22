中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）

【新華社北京8月22日】中国外交部の劉彬（りゅう・ひん）部長助理（次官補）は22日、天津で31日から9月1日まで開かれる2025年上海協力機構（SCO）サミットに、20人以上の外国首脳と10人の国際機関代表が出席すると発表した。

劉氏によると、中国がSCOサミットを主催するのは5回目で、今回は2001年のSCO発足以来の最大規模となる。

招きに応じて出席する外国首脳は次の通り。ベラルーシのルカシェンコ大統領、インドのモディ首相、イランのペゼシュキアン大統領、カザフスタンのトカエフ大統領、キルギスのジャパロフ大統領、パキスタンのシャリフ首相、ロシアのプーチン大統領、タジキスタンのラフモン大統領、ウズベキスタンのミルジヨエフ大統領、モンゴルのフレルスフ大統領、アゼルバイジャンのアリエフ大統領、アルメニアのパシニャン首相、カンボジアのフン・マネット首相、モルディブのムイズ大統領、ネパールのオリ首相、トルコのエルドアン大統領、エジプトのマドブリ首相、トルクメニスタンのベルドイムハメドフ大統領、インドネシアのプラボウォ大統領、ラオスのトンルン人民革命党書記長・国家主席、マレーシアのアンワル首相、ベトナムのファム・ミン・チン首相ら。

招きに応じて出席する国際機関・多国間メカニズムの代表は次の通り。国連のグテレス事務総長、SCOのエルメクバエフ事務局長、SCO地域対テロ機構執行委員会のシャルシェエフ主任、独立国家共同体（CIS）のレベジェフ事務総長、東南アジア諸国連合（ASEAN）のカオ・キムホン事務局長、集団安全保障条約機構（CSTO）のタスマガンベトフ事務局長、経済協力機構（ECO）のアサド・カーン事務局長、アジア相互協力信頼醸成措置会議（CICA）のサリバイ事務局長、ユーラシア経済委員会（EEC）のサギンタエフ専務理事、アジアインフラ投資銀行（AIIB）の金立群（きん・りつぐん）総裁。