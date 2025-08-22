V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は22日、2025-26シーズンのロースターとチーム体制を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

キャプテンにはリベロの阿羅田安莉（23）が新たに就任。副キャプテンはミドルブロッカーの宮地佳乃（24）が務めることとなった。また、ロースターには今季入団したアウトサイドヒッターのブランディ・ガチュ（22）など15選手が名を連ねた。

今季から監督に就任した高松卓矢氏と新キャプテンの阿羅田はクラブを通してコメントしている。

■高松卓矢新監督

「2025-26シーズンからカノアラウレアーズ福岡の監督として指揮することになりました高松卓矢です。新体制のもと、選手・スタッフ一丸となってチームのさらなる飛躍を目指してまいります。また地域の皆さま、そしてファンの皆さまに愛されるチームであり続けられるよう、精進してまいりますので、温かいご声援をよろしくお願いいたします。会場で皆様とお会いできる日を楽しみにしております」

■阿羅田安莉

「今シーズン、キャプテンを務めさせていただくことになりました。誰よりも熱量を持ってバレーボールと仲間に向き合い、常にチームにポジティブな雰囲気をもたらすことができる存在になりたいです。そして、自分1人では何もできないので、みんなの力を借りながらVリーグ優勝に向けて進んでいきたいと思います。今年こそプレーオフに進出し、ファイナルで勝つ姿をお見せできるよう頑張りますので、今シーズンもたくさんの応援よろしくお願いします！」

昨シーズンのVリーグ女子では、レギュラーシーズンを15勝13敗の5位で終え、惜しくもプレーオフ進出を逃したカノア。今季は新監督や新キャプテンのもと、昨シーズンのリベンジを目指す。