いまこれが地球を回ってる！

衛星による地球観測は、どんどん最新技術を取り入れて進化しています。このほどNASAは、インド宇宙研究機関（ISRO）と共同で打ち上げられた新衛星の「NISAR」がｌ無事にレーダーアンテナの展開も成功したことを明らかにしました。

直径12mの巨大な円形アンテナ

NISARの最大の特徴は、全開すると直径12mにもなる巨大なSARアンテナです。NASAのLバンドレーダーと、ISROのSバンドレーダーのコンビネーションで、雲や森林に覆われた地表面を、夜間や悪天候のもとでもクリアに観測可能になる画期的なシステムに仕上がっているとのこと。その高精度ゆえに、12日間に2回の頻度で地表面の変化をキャッチし、1cm単位での変動比較を実現するんだとか。

先月30日にインドのサティシュ・ダワン宇宙センターから打ち上げられたNISAR。今月9日から、地球周回軌道上でゆっくりと傘を開くかのように、1本ずつ支柱をワイヤーで展開していく作業がスタートしました。123本の支柱を4日かけて展開し終え、最終的に大きな円形ビニールプールに似たレーダーアンテナの固定が完了したのは、1週間ほど後の今月15日のことだったと発表されています。

大きさが3D映像の精度に！

NISARのSARアンテナ部分のみで、64kgほどの重量に。開き終わった後の直径12mという大きさは、ちょうど大型観光バスの全長と同じくらいになります。いかに巨大なレーダーアンテナが姿を現わしたのかをイメージできますよね。これはNASAが昨年打ち上げて、まるでヨットの帆を広げたかのような1辺9mの「ソーラー・セイル」より、さらにビッグサイズなアンテナです。

NASAジェット推進研究所（JPL）のPaul Rosen博士は、SARアンテナをカメラのレンズに例え、その重要性を説明しました。大きなレンズを用いるごとく、大きなSARアンテナを用いるほど、より鮮明な画像を送れるようになるとのこと。このユニークなデザインのレーダーアンテナ、今秋には観測データの3D映像が活用スタートするみたいです。新衛星の威力を発揮した3D写真のできあがりも楽しみですね。

