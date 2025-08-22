【しまむらの淡色】が可愛さ100点！ 重ねるだけでオシャレ♡「透け感トップス」

まだまだ続きそうな猛暑のなかでも快適にオシャレを楽しむなら、トレンドのシアー素材を要チェック！【しまむら】には、重ねるだけでコーデがぐっとこなれそうな「透け感トップス」が多数揃っています。ほんのり肌が透ける軽やかさと、ニュアンスたっぷりの淡い色合いが絶妙に上品。可愛さも使い勝手のよさも100点！ と言いたくなりそうな1枚を、ぜひワードローブにプラスしてみて。

ロープ刺繍がポイントの2WAYブラウス

【しまむら】「TT*YUU2WAYシアーBL」\1,969（税込）

本体と同系色のロープ刺繍が可愛いシアーブラウスは、ゆったりとしたフォルムでボディラインが気になる大人世代の上半身をふわりとカバー。さらに魅力的なのは、どちらの身頃を前に着てもOKな2WAY仕様な点。刺繍を前にするか、ボタンを前にするか、気分やコーデに合わせて自由に楽しんで。

シアー素材のレイヤードでオシャレかつ涼しげ

中にシンプルなカットソーを着るだけでもオシャレなレイヤードが楽しめるのがシアートップスの魅力。大人のプチプラミックスコーデが得意なインフルエンサー@hiro77andさんは、シアー素材のトップスを重ね着してこなれ感をアップ。涼しげな雰囲気はそのままに、より立体的なスタイリングに。プチプラファッションも、凝った雰囲気の高見えスタイルに格上げできそうです。

繊細なレースとシルエットが上品

【しまむら】「TT*MIIレースアシメP」\1,419（税込）

@hiro77andさんがシアーブラウスに重ねたのは、程よいフィット感が大人っぽいレースのプルオーバー。細かいレースが程よい透け感を生み出し、広く開いた胸元がデコルテをきれいに見せてくれそう。もたつき感の少ない細身のシアートップスは、さまざまなトップスやワンピースとのレイヤードにもってこいのアイテムかも。

キャミワンピースを今っぽく上品に

着回しやすいキャミワンピースは、大人のカジュアルコーデに役立つアイテム。流行の素材を使ったトップスは、そんな定番アイテムを今季らしいスタイリングにアップデートしてくれるはず。コンパクトなシアートップスなら、ワンピースとのバランスに悩むことなくきれいに着こなせそうです。長めの袖が、こなれ感を高めるさりげないポイントに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hiro77and様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N