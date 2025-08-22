キングコングの西野亮廣さん（45）が製作総指揮を務める『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』の制作報告会見が21日に行われ、西野さんが主役に抜てきした子役の永瀬ゆずなさん（10）の演技を絶賛しました。

少年・ルビッチとゴミ人間・プペルの冒険を描いた『映画 えんとつ町のプペル』。2020年に公開されると、日本アカデミー賞優秀アニメーション作品賞を受賞するなど、国内外から高い評価を得ました。

そして、前作から約4年半ぶりとなる最新作の公開が決定し、報告会見には西野さんをはじめ廣田裕介監督と田中栄子プロデューサーも登壇。会見では、少年・ルビッチの声を子役の永瀬さんが担当することも発表され、決め手について西野さんは「瞬発力というか対応力も本当素晴らしくて。オーディション終わって2、3分後くらいにはゆずなちゃんのマネージャーさんに連絡してるんですよ。満場一致で“ルビッチ見つけた！”っていう感じありましたね」とオーディション時の印象を語りました。これに対し永瀬さんは「自分がどう思われてたかって、なかなか聞ける機会ないので、すごくうれしいです」と歓喜。

さらに、アフレコでの“子供ならでは”のエピソードも。西野さんは「すごくクレバーな面とすごく子供っぽいところが両面あるのがめちゃくちゃ魅力的で。ルビッチが“いけー！”ってやるシーンがあるんですけど、マイクここにあるのに興奮しちゃって“いけー！”って（体ごと後ろ向きに）」と明かし、永瀬さんも「“後ろにマイクないですよ”って言われました」と振り返りました。

（8月22日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）