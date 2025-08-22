◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人８―１ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）

巨人が３位・ＤｅＮＡを破り、今季２度目のＤｅＮＡ戦４連勝でゲーム差を２・５に広げた。打線はＤｅＮＡの先発・ジャクソン投手から、岡本和真内野手のけがから復帰後初アーチとなる９号ソロで先制。６回にはスタメンマスクの甲斐拓也捕手の走者一掃の３点二塁打などで４点、７回にはリチャード内野手の２試合連発の７号３ラン本塁打で３点を加え、快勝した。

【巨人・岡本和真内野手のヒーローインタビュー】

ー岡本選手がビジョンに映って大きな歓声

「皆さんありがとうございます！」

ー久々のホームラン。入った瞬間は

「いやもう本当に、めちゃくちゃうれしかったです」

ー２打席目、どんなことを意識して打席に

「２アウトでしたし、ちょっと打ちたいなあと思ってたので、打ててよかったです」

ー感触は

「どうかなあと思って走ってたので、ホームランになってくれてよかったです」

ー５月１日以来のホームラン。ファンは待っていた

「皆さんありがとうございます！」

ー横川の投球はどう見ていた

「本当にヨコはいつ投げても、いいテンポで、いいピッチングしてるので、今日は本当に勝てて良かったなと思います」

ー吉川も復帰。この先どんな戦いを

「残り試合も全力で戦っていきたいなと思います」

ー全国のファンへメッセージを

「皆さんありがとうございます！」