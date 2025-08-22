サッカー日本代表の下田崇ＧＫコーチが２２日、千葉市内で取材に応じ、正ＧＫ鈴木彩艶（ざいおん）＝パルマ＝の成長について語った。鈴木は２４年１〜２月のアジア杯（８強）ではクロス対応など不安定さが目立ったが、Ｗ杯最終予選では８試合出場でわずか２失点と守護神として堅守を支えた。

下田コーチは「アジア杯の苦い経験をしっかり生かしてくれた。五大リーグ（のセリエＡ）の中でミスもありながらも、経験を積んでいる。一つずつ越えてきてくれている」と目を細めた。ＧＫの後方からの映像を見た際、「ボールが動けば（鈴木の）位置取りが変わっている。常に関わり続け、タイミングを取っている。隙がないところがいい」と予測や準備が優れていると２３歳ＧＫを高く評価した。

また、前回２２年のカタールＷ杯を目指した第１次政権から森保一監督をそばで支え、現在の第２次政権での指揮官の変化について「目標がはっきりしている分、（スタッフに求めるものも）厳しくなっている。細かいところをよりはっきりと、厳しく。自分たちが甘えることなく、コーチ陣でも、そこ（世界一）が目標なので、これじゃダメという基準というか、そういうものがはっきりしている。そこが変わったんじゃないかと思う」と明かした。