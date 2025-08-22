◆プロボクシング ▽ＷＢＯアジアパシフィック・ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１０回戦 同級１位・北野武郎―同級２位・ジョセフ・スマボン（１０月２１日・東京・後楽園ホール）

１０月２１日に東京・後楽園ホールで開催される「フェニックスバトル１４４」の追加カードが２２日、発表され、ＷＢＯアジアパシフィック・ミニマム級王座決定戦１０回戦で同級１位・北野武郎（２１）＝大橋＝と同級２位ジョセフ・スマボン（フィリピン）と対戦することが決まった。同興行は２０日に発表された対戦カードを含め、４大タイトルマッチが開催されることとなった。

日本ユース同級王者の北野は、２１日の日本ユース同級タイトルマッチで挑戦者の松本磨宙（２３）＝泉北＝を３回ＴＫＯで下して初防衛に成功したばかり。ＷＢＡ７位、ＷＢＣ１１位、ＩＢＦ１３位と３団体で世界ランクに入っている。戦績は９勝（４ＫＯ）１分け。

挑戦者のスマボンは昨年６月、ＷＢＯアジアパシフィック同級タイトルマッチで王者・小林豪己（真正）に挑戦するも判定負け。再起後２連勝しており、再び王座に挑戦する。戦績は８勝（４ＫＯ）１敗。

同興行のメインイベントの東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチでは、王者・田中空（２４）＝大橋＝が同級３位・坂井祥紀（３４）＝横浜光＝の挑戦を受ける。

セミファイナルの日本フェザー級タイトルマッチでは、王者・阿部麗也（３２）＝ＫＧ大和＝に同級１位・殿本恭平（３０）＝勝輝＝が挑む。

日本ミニマム級王座決定戦では、同級１位・小林豪己（２６）＝真正＝と同級２位・森且貴（２５）＝大橋＝が対戦。９月１４日に名古屋・ＩＧアリーナでＷＢＡ世界同級王座決定戦に出場する松本流星（２７）＝帝拳＝が返上した王座を争う。

４大タイトル戦のほか、日本ミニマム級６回戦で荒竹一真（２２）＝大橋＝と坂田一颯（２１）＝Ｓ＆Ｋ＝が対戦する。