◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人８―１ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）

巨人が３位・ＤｅＮＡを破り、今季２度目のＤｅＮＡ戦４連勝でゲーム差を２・５に広げた。先発の横川凱投手は今季３度目の先発で５回４安打無失点の好投で今季初勝利を挙げた。打線はＤｅＮＡの先発・ジャクソン投手から、岡本和真内野手のけがから復帰後初アーチで先制。６回にはスタメンマスクの甲斐拓也捕手の走者一掃の３点二塁打などで４点、７回にはリチャード内野手の２試合連発の３ラン本塁打で３点を加え、快勝した。

【巨人・阿部慎之助監督の試合後のコメント】

―岡本に復帰後初本塁打

「思ったよりギリギリだったんですけどね、入ってくれて。とにかく先制点が何とか取れたので。いいホームランになりましたね」

―チームとしても大きな一発

「復帰していい形でやってくれていますので、いなかった分ね、もっと打ってもらえたらうれしいなと思います」

―６回は復帰した吉川の安打から４点

「それもそうですし、リチャードの四球も大きかったですし、みんなでつないでつないで取れた点だったんじゃないですかね」

―リチャードは２戦連発

「振ったら何かあると思うのでね。どんどん振らせてるんですけど、それがいい結果になっていますので、続けてほしいなと思います」

―かみあった勝利

「みんな状態も良くなってきていますし、スタメンを考えるのをこっちが多少は悩めるので、いい悩みかなと思いますけどね」

―横川は５回無失点好投

「最後もうへばりかけていたんですけどね、何とか乗り越えてほしかったので。よく頑張ってくれました」

―岡本の打撃の状態は

「もういるだけでチームが落ち着くというかどっしり構えられるというのもあるし、それぐらい大きい存在なんですよ」

―本塁打の持つ意味

「なかなかね、ホームランってすごく大きいですし、それで点が入ると楽になるし。なかなかつないでつないでって難しいんだけど、そこで効果的なホームランっていうのはすごく相手にダメージ与えられるし、そういうものだと思ってますよ」

―５回２死から杉内コーチがマウンドの横川のもとにいった

「明らかにへばっていたのでね、最長でも５回球数が８０球弱しか投げていなかったので。それで先発させてるこっちも悪いんですけど、何とかここ踏ん張ってこいって」