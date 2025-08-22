ホテルニューオータニ(東京)のティー&カクテル「ガーデンラウンジ」では、「名探偵コナン」とコラボレーションした「SUPER SWEETS BUFFET(スーパースイーツビュッフェ)」が開催中。現地のようすが公開されました。

【写真】さすがの内容だね！「コナンのスイーツ食べ放題」現地フォト

今回のビュッフェでは、ニューオータニクオリティのスイーツやフードメニューに加え、店内装飾もコナン一色。フォトスポットも充実しています。

さらにBGMも「名探偵コナン」でおなじみのアニメ楽曲が、なんとピアノの生演奏で流れているというこだわりよう！

ピアノの生演奏は1日4回（11:30~/13:15~/15:00~/16:15~）行われているのだとか。

またビュッフェ後のお土産に「コラボレーションスイーツ」も用意。

パティスリーSATSUKIの人気スイーツ9種類を桐箱に敷き詰めた「ホテルニューオータニ」×「名探偵コナン」限定スイーツBOXや、サクサクした食感のオリジナルクッキーと濃厚なチョコレートが入った「オータニブルー」のギフトスイーツが購入できます。

オリジナルキャラクターデザインをあしらったパッケージは、お土産にも最適！

ビュッフェからお土産まで満喫できそうな名探偵コナンのスイーツ食べ放題、ぜひチェックしてみては？

●開催概要

「ホテルニューオータニ」×「名探偵コナン」SUPER SWEETS BUFFET（スーパースイーツビュッフェ）

期間：〜2025年9月30日（火）

時間：平日 11:30〜15:30、土・日・祝日 11:30〜17:30 ※各回90分制。ウェブサイトより事前予約制。増枠は、8月17日（日）〜8月31日（日）のみとなる

料金：平日 大人 9,000円、お子さま 5,500円、土・日・祝日 大人 10,500円、お子さま 5,500円 ※お子さまは4〜12歳。※税金・サービス料共

会場：ティー&カクテル「ガーデンラウンジ」（ホテルニューオータニ東京）