「過保護」「異常な親」だんだんと気づかされる、異様なわが家｜僕とママの3mの距離【ママリ】

この作品は、もっち・女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakei)さんのフォロワーさんの母と息子の親子関係の悩みを描いた実体験です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『僕とママの3mの距離』第11話をごらんください。

太郎が中学生になっても、ママは太郎の後をついて歩きます。さすがに、近所の人から「過保護」と噂されたり、変な目で見られるようになったママ。太郎はその度に、ママの異常性を再確認するのでした。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

中学生になっても、ママは毎日毎日太郎の後ろをついてきます。そんな姿を見て、近所の人からも太郎たち親子は好奇な目で見られるようになりました。



登下校はもちろん、授業中や休み時間もママは太郎を見つめています。そのため、太郎は不自由さを感じているのですね…。

