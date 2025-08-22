『ポケポケ』新パック「未知なる水域」28日新登場 収録カード発表でライコウ、エンテイ、スイクンらジョウト地方中心
スマートフォン向けアプリゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』（ポケポケ）のテーマ拡張パック「未知なる水域」が、8月28日に登場することが発表された。また、初公開となる新たなカードが公開された。
【画像】特性強い！ライコウ、エンテイ、スイクン…公開された収録カード
「未知なる水域」は、『ポケットモンスター金・銀』で出会える伝説のポケモン、ライコウ・エンテイ・スイクンをはじめとした、ジョウト地方に登場するポケモンが多数収録。また、一部ホウエン地方に登場するポケモンも追加される。収録カードは下記の通り。
・ライコウex [◆◆◆◆]
・エンテイex [◆◆◆◆]
・スイクンex [◆◆◆◆]
・マグマッグ [◆]
・ゴマゾウ [★]
・タマンタ [◆◆◆]
・ミロカロス [★]
・ラティアス [◆◆◆]
・ラティオス [◆◆◆]
2024年10月より配信がスタートした『Pokemon Trading Card Game Pocket』は、ポケモンカードのコレクションをテーマにしたアプリゲーム。拡張パックを開封し、お気に入りのカードを見つけてコレクションすることが基本的な遊び方となり、バトルもでき、スマートフォンで気軽に遊ぶために紙版のポケモンカードからルールが変更されている。
また、全世界累計1億ダウンロードを突破している。
