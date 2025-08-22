静まり返る家「パパ？」いつものように出迎えてくれる夫の姿はない【ママリ】

ちなきち@電子書籍配信中(chinakichi72)さんがフォロワーさんの実体験を基に描いた『ある晴れた土曜日、夫が消えました』のお話をご紹介します。過去に配信し反響があったものを再編成しています。第1話をごらんください。

ある日、主人公であるユカリさんとその娘が出かけて帰ってくると、そこにいるはずの夫の姿がない…。切なくていろいろと考えさせられるストーリーに思わず引き込まれてしまうことでしょう。

©chinakichi72

©chinakichi72

©chinakichi72

©chinakichi72

©chinakichi72

一番身近な存在である夫が突然いなくなる…。ただ出かけてるだけ？事故なの？それとも…？一瞬にしていろんな可能性が頭に浮かんでしまいますよね。果たして夫は、妻と娘に何も告げずに一体どこへ行ったのでしょう。



そして妻であるユカリさんが見て見ぬふりをしていたという違和感。夫婦で何年も一緒にいると、ちょっとした変化はスルーしがちになってしまうのかもしれません。忙しい日常の中で、すべてに敏感になるのは難しいものですが、こうした失踪に発展してしまうと思うと怖いですよね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）