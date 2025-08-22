TWICE ツウィ、沖縄満喫ショットに反響！ 美スタイル輝く水着姿も公開
TWICEのTZUYU（ツウィ）が、8月22日（金）に自身のInstagramを更新。沖縄で撮影したプライベートショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】美スタイル際立つ 黒の水着を着こなすツウィ
■友人の姿も！
今回ツウィは、「Okinawa」とコメントを添えた20枚の写真を披露した。
投稿は、沖縄の海や街を背景にカメラ目線を決めるツウィのソロカットをはじめ、香港出身の歌手エルキーらと撮影した3ショットなどが収められており、友人とつかの間の休日を満喫したツウィの様子が分かる内容となった。
また、14枚目と15枚目には水着を着たツウィの姿が。ワンピースタイプの水着は背中が大きく開いたデザインとなっており、彼女の美しいスタイルをより輝かせている。
本投稿には、「ええええええツウィちゃんが沖縄に!?」「しっかり北谷きてますやーん」と驚くファンの声や、「沖縄来てくれたのありがとうございます」「沖縄は激アツ！聖地巡礼いきます」「満喫してますね！」「めっちゃ美しくて可愛い！」といったコメントが集まった。
ちなみにTWICEは、8月23日（土）と8月24日（土）の2日間、愛知のバンテリンドーム ナゴヤで、デビュー10周年を彩るツアー「TWICE WORLD TOUR IN JAPAN」の開催を予定している。
引用：「TZUYU」Instagram（@thinkaboutzu）
【写真】美スタイル際立つ 黒の水着を着こなすツウィ
■友人の姿も！
今回ツウィは、「Okinawa」とコメントを添えた20枚の写真を披露した。
投稿は、沖縄の海や街を背景にカメラ目線を決めるツウィのソロカットをはじめ、香港出身の歌手エルキーらと撮影した3ショットなどが収められており、友人とつかの間の休日を満喫したツウィの様子が分かる内容となった。
本投稿には、「ええええええツウィちゃんが沖縄に!?」「しっかり北谷きてますやーん」と驚くファンの声や、「沖縄来てくれたのありがとうございます」「沖縄は激アツ！聖地巡礼いきます」「満喫してますね！」「めっちゃ美しくて可愛い！」といったコメントが集まった。
ちなみにTWICEは、8月23日（土）と8月24日（土）の2日間、愛知のバンテリンドーム ナゴヤで、デビュー10周年を彩るツアー「TWICE WORLD TOUR IN JAPAN」の開催を予定している。
引用：「TZUYU」Instagram（@thinkaboutzu）