※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

夫は同僚・芹との関係が原因で離婚の危機に直面したことを反省し、妻を連れて3人で直接話し合うことに。うやむやにしようとする芹でしたが、やがて妻が芹の夫・蓮斗を連れて戻り、草太は謝罪。芹は裏切りを否定しますが、これまでの嘘が次々と明らかに。草太との旅行を「ひとり旅」と偽り、「疑われたくなかった」と弁解。さらに、夫婦関係について「レスでつらい」と草太に相談していた内容も事実ではなく、芹自身が夫の誘いを断っていたことが判明したのでした。



■薬の写真も当然うそ…■話を終わらせようと謝罪に走る芹■反省しているようには見えない…！夫・蓮斗から、これまで草太に話していた相談や悩みがすべて嘘だったことを暴かれた芹は、気まずさに耐えきれず、早々に席を立ちます。「ごめんなさい」と軽く謝ると、蓮斗を促してその場を去ろうとします。しかし、その姿からは反省の色は感じられず、妻は思わず芹を引き止めようとしますが…。(スズ)