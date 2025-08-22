Æîº»ÎÉ¡Ö¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×¡¡¡È½é¡É³¤³°ºîÉÊ¤Ç¡È½é¡ÉËÜ³Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï
ÇÐÍ¥¤ÎÆîº»ÎÉ¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤¬¡¢¹á¹Á±Ç²è¡ØROAD TO VENDETTA¡Ù¡Ê12·î4Æü¹á¹Á¤Ç¸ø³«Í½Äê¡Ë¤Ç¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë³¤³°ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤ÏÆæ¤Î°Å»¦¼ÔÁÈ¿¥¤ËÂ°¤¹¤ë»¦¤·²°No.4¤¬¥ä¥¯¥¶¤Î¥Ü¥¹¤ò°Å»¦¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤ØÁ÷¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¡£Æî¤µ¤ó¤ÏÁ´ºâ»º¤òÅê¤¸¤Æ»¦¤·²°¤ò¸Û¤¤¡¢Éü¤·¤å¤¦¤òÀÀ¤¦ÆüËÜ¿Í¤Î¾¯½÷¡¦±À¡Ê¤¯¤â¡Ë¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤â½éÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
½é¤Î³¤³°ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÆî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤¬Â¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¶ÛÄ¥¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë±À¤Ï¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¤·¡¢±À¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤ÆNo.4¤ÎÂ¸ºß¤Ë²¿ÅÙ¤â¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë±Ç²èº×¡ÖFantastic Fest 2025¡×¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£