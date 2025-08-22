俳優の風間トオルさん（63）が22日、がん検査サービスの発表会に登場。咽頭がんになっていたことを明かしました。

最近、健康について考える機会が増えたという風間さん。イベントで、その理由について聞かれると「3年ぐらい前ですかね。咽頭がんになりまして、初期の咽頭がんだったんですけど」と、咽頭がんを患っていたことを初めて公表。続けて、「毎年受けている定期健診の胃カメラの検査をした時に、“何かがあるぞ”と先生に言われて、それががんだったんですけど、今は完治している」と話しました。

がんは早期発見で、すぐに手術を受けて取ってもらったそうで「どっちかというと大手術ではなく本当に簡単に処置していただいて、1週間ぐらいで退院してすぐお仕事に復帰できました」と振り返り、「普段だったら全然わからなかったんでしょうけど、ちょっと喉に違和感があって、まさか自分ががんになるとは思っていなかった」と見つかった当時の心境を語りました。

さらに、がん治療を通じて自身が変化したことについて聞かれると、「暴飲暴食とか、年齢的にも運動しているんですけど、大量にせずにゆっくりと生活しながら、少しずつ自分の生活リズムを変えようかなと思いました」と健康的な生活を送るための工夫を明かしました。

風間さんが登場したのは『N-NOSE 新サービス発表会』です。