今年で100回目の開催を迎える新潟県上越市の『謙信公祭』。8月23日から行われるのを前に、上杉謙信役を務める俳優・松平健さんが上越市を訪れ、意気込みを語りました。

【高濱優生乃アナウンサー】

「今、俳優・松平健さんが市役所に到着しました。その姿を一目見ようと集まった職員たちの割れんばかりの拍手・歓声が会場に響き渡っています」



22日、上越市役所を訪れたのは、100回目を迎える記念すべき『謙信公祭』で上杉謙信役を務める俳優・松平健さんです。





【上越市 中川幹太 市長】「たくさんの方に知っていただきたいと思いまして」【松平健さん】「節目の大事なときに私を選んでいただきまして、光栄に思っています。ありがとうございます」面会では祭りの概要などについて市長から説明を受けますが、やはり松平さんが気になるのは連日の暑さについて。【松平健さん】「この暑さ、行列とか大丈夫ですか？」【上越市 中川幹太 市長】「おととしは暑すぎて、熱中症の危険性があるということで中止になった。今は33℃～34℃ぐらいなので、何とかできるのではないかと思っている」面会後に松平さんが訪れたのは、上杉謙信が眠る林泉寺。墓前で出陣の報告を行いました。【林泉寺の住職】「あちらにあるのが川中島合戦の戦没者。武田軍と上杉軍両軍の戦没者供養となっている」厳しい暑さの中、墓を去ろうとする松平さんですが、国民的大スター・松平さんの登場に、現場には多くのファンの姿が。最後は上杉謙信を祭神に祀った春日山神社を参拝し、2日間にわたる謙信公祭が安全に執り行われるよう祈願しました。【ファン】「100周年なので、今まで以上に最高な謙信役をやっていただけると思う」【ファン】「実物を見られて大変よかった。かっこいい謙信公を期待している」ファンがこう期待を語る一方、上杉謙信役を演じるのは初めてだという松平さん。オファーを受けた際には、ある心配があったといいます。【松平健さん】「私は以前、大河ドラマで信玄をやらせていただいたことがあったので、いいのかなと心配していたが、それでもかまわないということで。皆様が誇る謙信公を立派に務めたいと思っているので、ぜひ見に来ていただけたら」8月23日から2日間の日程で開催される謙信公祭。松平さんの中にはすでに上杉謙信のイメージが出来上がっているようです。【松平健さん】「川中島に向かって出陣じゃ～！」