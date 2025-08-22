ナデナデを急に拒否するその心は？ 知れば知るほど愛猫と仲良くなれる「15の雑学」
愛らしい表情と予測できない独特な動きで人間を魅了し続ける猫。日々まったりのんびりと生きているように見える彼らですが、実はその動きの全てに理由があることはご存じですか？
猫の習性や、ちょっとしたゆる雑学などを1冊にまとめた『猫にまつわるコトバがぜんぶわかる!ねこまみれ事典』では、「意味は分からないけど、ただかわいいと思っていた」猫の行動の秘密が細かく紹介されています。
本記事では、その中から「猫の生態や行動」にまつわる部分を一部ご紹介します。
▼1. 愛撫誘発性攻撃行動
猫をなでている時に、気持ちよさそうにしていたのに、急に引っかいたり嚙んだりしそうになることがあります。このことを愛撫誘発性攻撃行動といいます。これは、なでられている時間が猫の許容範囲を超えたから。人には、突然の行動に見えても、猫にはちゃんと理由があるのです。
▼2. あくび
猫のあくびは、人のように眠い時より、起き抜けによく見られます。それは、深い呼吸をすることで、脳を目覚めさせ、体を起こすため。また、猫特有のあくびとして、嫌なことがあったり、緊張したりした時に、自らを落ち着かせようとしてする転位行動のこともあります。
▼3. 遊び
猫の遊びは、野生においての狩りと同じ。本能に基づく行動です。とくに室内飼いの猫は、充分な運動量も確保できにくいので、飼い主がおもちゃなどで遊ばせることで、猫の欲求を満たしてあげられます。子猫期だけでなく、シニア猫になっても遊びは重要ですから、1日5分でもいいので、じっくり相手をしたいですね。
▼4. 後追い
猫はごはんを与えてくれる飼い主を、母猫と捉えている節があります。子猫は母猫のあとを追うものなので、その行動が染みついていることが。また、一緒に暮らす人のことをきょうだい的な仲間と捉えていることもあり、仲間の行動が気になって仕方ないのです。
▼5. 甘噛み
猫は子猫期に母猫やきょうだい猫とじゃれ合うなかで、嚙む力加減を習得していきます。軽く嚙むことを甘嚙みといい、いわば愛情のしるし。ですが、子猫期にこうしたコミュニケーションを学んでいないと本気で嚙むことがあり、注意が必要です。
▼6. 雨の日
雨が降っている日は、猫はおとなしい、またはよく寝ている、といわれます。それは、野生時代に、雨の日に狩りができず、じっとしていたことから。窓のそばで雨だれを追う猫の姿はなんともロマンチックに見えますね。
▼7. 家につく
昔から「犬は人につき、猫は家につく」ということわざがあります。群れで生きる動物の犬と比較した説で、単独行動で生きてきた猫は、自らを守るため、他者よりも生きていく環境のほうが重要だからなのです。とはいえ、猫が人につかないわけではなく、猫にとって飼い主は、家と同じ意味をもつ「安住の地」のようですよ。
▼8. 威嚇
俗に猫が「シャーッ」と鳴く行動のことで、鳴いている顔は口角も目も吊り上がって犬歯が丸見えになるため、怒っていると思われがち。ですが、猫の心理としては「怖いよ〜」との意味が大半。野生では敵意を表す時にも見せる行動です。
▼9. イタズラ
ゴミ箱を倒したり、障子を破ったり、カーテンによじ登ったり。そんな猫の行為は、人からすると「イタズラ」に見えますが、猫にとっては生態に基づいた真っ当な行動。飼い主が怒ったところで猫には効きません。ゴミ箱には蓋をする、壊されたくないものはしまうなど、環境から予防しましょう。
▼10. ウールサッキング
猫が毛布やタオル、ニットなど柔らかい感触のものを口に入れて吸ってしまうこと。毛布が代表的なものなので、その素材からこう呼ばれます。母猫のおっぱいを吸っていたしぐさの名残ともいわれ、可愛い行動に見えます。ですが、過度に行う場合は、メンタル疾患が隠れていることも。
▼11. 運動会
野生では、夜行性だった猫は、丑三時ほど盛んに動くようになります。薄暗闇を利用して小動物を追いかけていた本能が残っているので、家の中でも夜中ほど行動が活発になり、相手がいればなおのこと、大運動会が始まるのです。
▼12. エピソード記憶
たとえば、幼い頃に公園で体験した楽しい出来事といった具合に、意図的に覚えた記憶と異なり、個人的な経験をその状況を含めて記憶していることを、心理学でエピソード記憶といいます。猫にもその記憶があることが研究からわかっていて、どちらかというと嫌なことのほうをよく覚えているといわれます。
▼13. お尻フリフリ
獲物を捕らえようと、狙いを定めている時、猫は姿勢を低くします。今にも飛びかからんとする直前に、お尻を横に小刻みに振ることが。人が飛び上がる前にしゃがんだりするのと同じで、弾みをつける意味も。飼い猫だと、遊びの際によく見られるしぐさです。
▼14. お尻ポンポン
猫のしっぽの付け根近辺には、さまざまな神経が通っていて、なかには生殖器につながるものも。そのため、仙骨といわれるその近辺をポンポンと軽く叩くと、喜ぶ猫がいます。敏感な部位であることは確かなので、ポンポンする時は、あくまでやさしく、手短にしましょう。
▼15. お尻向け
猫が飼い主の顔や体にお尻をくっつけてまったりすることがあります。そっぽを向かれているのかな、と思うかもしれませんが、猫の心理としてはまったく逆で、飼い主と相手を信頼しているからこその行動なのです。猫が背後を見せるのは、守ってもらいたいからで、安心している相手にしかしない行為です。この書籍の監修者プロフィール
今泉忠明
哺乳動物学者。日本動物科学研究所所長。監修の『おもしろい！進化のふしぎざんねんないきもの事典』（高橋書店）シリーズがロングセラーとなる。
田草川史彦
東京都新宿区の聖母坂どうぶつ病院院長。地域に根ざしたアットホームな動物病院づくりを目指している。
石原さくら
猫写真家・猫研究家。キャッテリーや猫カフェも運営。愛玩動物飼養管理士１級。(文:今泉 忠明)
