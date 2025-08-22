TOMORROW X TOGETHER、メンバー全員再契約締結「これからも変わらずに最善を尽くします」
【モデルプレス＝2025/08/22】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）のメンバー全員が、所属事務所・BIGHIT MUSICとの再契約を行ったことが、22日にわかった。ファンコミュニティプラットフォーム・Weverseにて発表された。
Weverseでは「TOMORROW X TOGETHER（SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN, HUENINGKAI）のメンバー全員が当社と再契約を締結したことをお知らせいたします」と発表。「これにより、TOMORROW X TOGETHERはMOAの皆様との『もっと長く、もっと遠くへ行こう』という約束を守ることになりました。5人のメンバーは『いつも支えてくださるMOAのみなさんに感謝しており、これからも変わらずに最善を尽くします』という意気込みを伝えました」と記されている。
事務所は「5人のメンバーが多様な活動を繰り広げられるよう全面的にサポートいたします。また、TOMORROW X TOGETHERの物語が込められた音楽とパフォーマンスが世界中に届けられるよう、心強いサポーターでありパートナーとしての役割を果たしていく所存です」とし、「いつも惜しみない応援と愛を送ってくださるファンの皆様に心より感謝するとともに、これからTOMORROW X TOGETHERと共に作っていく輝く明日へのご期待をどうぞよろしくお願い申し上げます」と結んだ。（modelpress編集部）
