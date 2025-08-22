歌舞伎俳優の松本幸四郎さん（52）と市川染五郎さん（20）が22日、東京・銀座で松竹創業百三十周年「秀山祭九月大歌舞伎」（9月2日初日）『通し狂言 菅原伝授手習鑑』の取材会を行い、初役を演じる思いを語りました。

秀山祭とは、初世中村吉右衛門さんの功績を顕彰し、その芸と精神を継承していくことを目的とした公演で、今回三大名作のひとつ『菅原伝授手習鑑』が、Aプロ・Bプロの二通りの配役で上演されます。

幸四郎さんは、昼の部（Bプロ）の『筆法伝授』と『道明寺』で菅丞相を初役で勤め、染五郎さんは、昼の部（Bプロ）『筆法伝授』と夜の部（Bプロ）『寺子屋』で武部源蔵を、そして夜の部（Aプロ）で『車引』の梅王丸と、どちらも初役を勤めます。

初世中村吉右衛門さんも演じた菅丞相。初役に挑む幸四郎さんは「本当に自分が、松嶋屋のおじさま（片岡仁左衛門さん）の菅丞相とダブルキャストでとは思ってなかった、すごく驚きはありました。おじさまに教えていただく、またおじさまの菅丞相と武部源蔵を勤めることができるということ、菅丞相をおじさまに教えていただける、これ以上の幸せはないというくらい喜びでいっぱい」と話し「責任と言いますか、今いらっしゃる役者さんで菅丞相を勤められているのはおじさまだけですので、おじさまの菅丞相をしっかりと、次につなげるための役目としての責任を感じながら勤めたいと思っています」と語りました。

歌舞伎座の本興行で、最年少・20歳で武部源蔵を初役で勤める染五郎さんは、「だれがどう見ても身に余るでしょう、という役。最初お話を聞いた時はもうビックリというか、うそでしょうって、間違いだと思ったんですけど、特に（武部）源蔵なんかは本当にビックリしましたし、しかも父（幸四郎さん）とダブルキャストということで、いまだに自分なんかが歌舞伎座で勤めていいのかっていう思いでいっぱいなんですけども、やらせていただく限りは今の自分の100％を注ぎ込んで、覚悟をもって、まずはセリフ回し、動き、表情に込めるものだったり、表面的な部分も、一つ一つ、父に丁寧に教わって勤めたいなと思っています」と役に対する思いを明かしました。