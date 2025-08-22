

藤井風

藤井 風が、9月5日放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系 午後9時）に初出演する。

Lollapalooza(シカゴ)や Outside Lands(サンフランシスコ)などの主要フェスを含むノースアメリカツアーを大成功に収め、先日さいたまスーパーアリーナで行われた Billie Eilish (ビリー・アイリッシュ)の緊急来日ライブ『HIT ME HARD AND SOFT: TheTour』ではオープニングアクトとして出演し、日本での約 1 年ぶりのライブ・パフォーマンスが大きなインパクトを与えた藤井 風。

9月5日に3年ぶり3枚目のスタジオアルバム『Prema』(全英語詞)のリリースを控えている中、『ミュージックステーション』（テレビ朝日系 午後9時）への初出演が発表された。放送日はアルバムのリリース日でもある9月5日。■番組情報テレビ朝日系『ミュージックステーション』9月5日（金）21時00分〜出演：タモリ、鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）https://www.tv-asahi.co.jp/music/