日向坂46藤嶌果歩、初冠特別番組『日向坂46 藤嶌果歩のほっかいど～なっつ！』放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「北海道が大好きなので北海道愛が伝わればいいなと思います」（藤嶌果歩）

日向坂46藤嶌果歩の初冠特別番組『日向坂46 藤嶌果歩のほっかいど～なっつ！』が、10月にHTBで放送される。

日向坂46の四期生、藤嶌果歩（通称：かほりん）。グループ初の北海道出身メンバーであり、日向坂46の12枚目シングル「絶対的第六感」では同じく四期生の正源司陽子とダブルセンター、最新シングル「お願いバッハ！」でもフロントメンバーを務めるなど目覚ましい活躍を見せている。そんな“かほりん”が、満を持して地元・札幌に凱旋し、本人初の冠特別番組に挑戦する。

幼少期から毎朝、HTB北海道テレビの情報番組『イチモニ！』を観て育ったという藤嶌。

そのアシスタントを務めるのは、HTBマスコットキャラクターonちゃん。onちゃんは今回、番組のナレーションにも挑戦する。

番組では、かほりんvs onちゃんが“かわいさ”対決も実施。はたして藤嶌は札幌の最新ごほうびスイーツ〇〇をゲットできるのか!?

生まれ育った北海道で、かほりんの地元愛が爆発、地元だから見せる“かほりん”のとびきりの笑顔で、いろんな“！”を届ける『日向坂46 藤嶌果歩のほっかいど～なっつ！』をお見逃しなく。

なお、本番組は北海道ローカルとなるが、TVer、HTB公式YouTubeにて見逃し配信が予定されている。

番組情報

HTB『日向坂46 藤嶌果歩のほっかいど～なっつ！』

2025年10月放送予定（北海道ローカル）

※TVer、HTB公式YouTubeにて見逃し配信予定

出演者：藤嶌果歩（日向坂46 四期生）、onちゃん（HTBマスコットキャラクター）

ナレーター：onちゃん（HTBマスコットキャラクター）

HTB OFFICIAL SITE

https://www.htb.co.jp/

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com