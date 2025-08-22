

BE:FIRST「Secret Garden」ティザーキャプチャ

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの最新曲「Secret Garden」のMusic Videoが8月25日配信リリースの同日21時よりBE:FIRST公式YouTubeチャンネルでプレミア公開されることが決定した。

【動画】公開されたBE:FIRST「Secret Garden」ティザー映像

新曲「Secret Garden」は、2010年代R&Bをルーツに持つ彼らが、そのサウンドを現代的に昇華させたトラックの上で、恋愛をメタファーに、音楽へのリスペクトと深い愛情を歌い上げた、渾身のR&Bチューン。

なお今作は、LAでのコライトキャンプにて制作されたうちの一曲。2度のグラミー賞ノミネート経験を持つロサンゼルスを拠点に活動するソングライター／プロデューサー／アーティストDavid Arkwright、時代を超えるソウルフルな楽曲で注目されているロサンゼルス出身のシンガー／ソングライター／プロデューサーMishon Ratliff、グラミー賞ノミネート経験を持つソングライター／マルチインストゥルメンタリスト／プロデューサーBen Samamaを迎え作成された意欲作。

8月25日21時のMusic Videoプレミア公開に先駆け、YouTubeではTeaser映像が公開。夏を感じるリゾート風景と亜熱帯のジャングルが映し出されており、Music Videoへの期待も膨らむ。

また、本楽曲はBMSGが主催する3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT「THE LAST PIECE」課題曲としても起用されており、BE:FIRSTとしては6人体制としての新曲となっている。

また、「Secret Garden」のMusic Videoプレミア公開決定に合わせ、コンテンツカレンダーを解禁。リリース週は様々な「Secret Garden」のコンテンツが公開予定。＜BE:FIRST / Secret Garden -Contents Schedule-＞8月25日(月) 0時00分 先行配信 / YouTube「-Official Audio-」 プレミア公開20時20分

TikTok生配信20時30分

Instagram生配信20時40分

YouTube生配信21時00分 YouTube「-Music Video-」プレミア公開8月27日(水)21時00分 YouTube「-???????-」プレミア公開8月28日(木)16時00分 Stationhead -LEO-8月29日(金) 22時00分 YouTube「-???????-」プレミア公開8月30日(土) 19時00分 YouTube「-???????-」プレミア公開