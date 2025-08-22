Creepy Nuts¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿ Season2¡ÙED¥Æー¥Þ¡ÖÌ²¤ì¡×MV¸ø³«
Creepy Nuts¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿ Season2¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¶Ê¡ÖÌ²¤ì¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÌ²¤ì¡×¤ÎMV¤Ï¡¢¥â¥Î¥¯¥í¤ÎÂçÃÏ¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±ÇÁüºîÉÊ
ËÜºî¤ÎMV´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿±ÇÁüºî²È¡¦²ÃÆ£¥Ò¥Ç¥¸¥ó¡£ÀÅ¼ä¤È¶¸Áû¤¬¸òºø¤¹¤ë¡ÖÌ²¤ì¡×¤Î³Ú¶ÊÀ¤³¦¤òÂçÃÏ¤È½Å¤Í¡¢DJ¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥â¥Î¥¯¥í¤ÎÂçÃÀ¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Creepy Nuts¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤È¥°¥ëー¥ô¤¬Í»¹ç¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢»ë³Ð¤ÈÄ°³Ð¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢9·î10Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ëÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡ÖMirage¡×¤Ï¡¢Spotify¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ãー¥È¤ÇTOP50¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢³¤³°¤Î¥ê¥¹¥Êー´Ö¤Ç¤Î»Ù»ý¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂçÃæ¡£TikTok¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ SNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤Î¥Ð¥º¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤âÂ³¡¹¤È¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¿¿»÷¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¤«¤é¹ñÆâ¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿ Season2¡Ù¤Î¸ø¼°´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢TikTokºÆÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ë¹¤¬¤ê¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¿Íµ¤¤¬²ÃÂ®Ãæ¤ÎCreepy Nuts
Creepy Nuts¤Ï¡¢6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ºÇÍ¥½¨³Ú¶Ê¾Þ¡¢ºÇÍ¥½¨¹ñÆâ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¤ò´Þ¤àºÇÂ¿9´§¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡ØCrunchyroll Anime Awards 2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙOP¥Æー¥Þ¡Ö¥ª¥È¥Î¥±¡×¤ÇºÇÍ¥½¨¥¢¥Ë¥½¥ó¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¾Þ¤Î¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¤Ï¡¢Spotify½¸·×¤Î¡Ö³¤³°¤ÇºÇ¤âÄ°¤«¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î³Ú¶Ê¡×¤Ç¡Ö¥ª¥È¥Î¥±¡×¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¤¬4°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¿Íµ¤¤â²ÃÂ®¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯½©¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼«¿È½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢³Æ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä³«»Ï¤È¤È¤â¤ËÂ¨´°Çä¡£¹ñÆâ³°¤ÇÀª¤¤¤òÁý¤·Â³¤±¤ëCreepy Nuts¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.07.04 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖMirage¡×
2025.07.05 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖÌ²¤ì¡×
2025.09.10 ON SALE
SINGLE¡ÖMirage / Ì²¤ì¡×
