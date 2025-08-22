パンサー向井「高級SUV」“納車直後”で「さっそく“傷モノ”」に!? 半年待った「悲劇のレクサス車」とは

初愛車で手に入れた最新「レクサス車」とは!?

本人はもちろん周りで見ている人も、幸せな気持ちになれる「納車」。それが初めての購入や憧れのクルマであれば、なおさらのことでしょう。

お笑いトリオ・パンサーの向井慧（むかい さとし）さんは、2025年7月に配信されたYouTubeチャンネル「向井長田のくるま温泉ちゃんねる」で、高級SUVの購入を報告しました。

納車セレモニーの様子も公開され、興奮を隠せない向井さんの姿が話題となりました。

パンサーの向井慧（むかい さとし）さんが手に入れた「特別な高級車」とは［Photo：時事］

向井さんと、お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平（おさだ しょうへい）さんがMCを務める「向井長田のくるま温泉ちゃんねる」は、吉本興業で同期の2人がドライブに出て温泉、グルメをゆるーく楽しむ人気番組です。

なお同番組は「BSよしもと」で放映するほか、YouTubeチャンネルで配信されています（向井さんの購入回はYouTubeチャンネルのみで公開）。

昨年2024年末、同チャンネルにて配信された回で向井さんはクルマの購入を宣言。

それから半年を経た今年7月の配信回で、レクサスのコンパクトSUV「LBX」の納車を報告し、都内のレクサス店での納車セレモニーをYouTubeチャンネルで公開しました。

納車日、レクサス店へと赴いた向井さんと長田さんを待っていたのは、LBXの「Bespoke Build（ビスポーク ビルド）」仕様。

LBXは「レクサス ブレークスルー クロスオーバー（Lexus Breakthrough X（cross）-over）」の略で、高級車は大型車」という固定概念を覆すことをコンセプトとした「コンパクトラグジュアリーカー（小さな高級車）」です。

クルマ本来の走る楽しさを追求して開発されました。

2023年12月に日本での販売を開始し、現在「Cool」「Relax」「Active」「Elegant」と4つのモデルを展開するほか、内外装のカラーやパーツを自由に選べる「Bespoke Build」仕様が設けられています。

Bespoke Buildで設定できるのは、エクステリアのボディカラー、タイヤ＆アルミホイール、エクステリアパッケージの有無などです。

インテリアのシート表皮、シートカラー、シートパターン、ステッチの色、シートの刺繍、トリムの刺繍、ステアリング＆シフトノブのカラーなどに至るまで、細部にわたって好みに応じたチョイスができる選択肢は多岐にわたります。

動画から、向井さんのLBX “Bespoke Build”仕様の設定は、ブラックのボディカラーにブラック塗装のアルミホイール、L-ANILINE本革のシート表皮、ソリスホワイトのステアリング＆シフトノブ色の組み合わせなのが見て取れます。

生まれて初めて購入するクルマ、しかも憧れのレクサスで、格好良さが気に入ったLBXということもあり、向井さんの頬は終始ゆるみっぱなし。

LBXとの対面では感慨深そうに、これまで歩んだ芸人としての半生を振り返っていました。

また動画では、レクサス販売店でオーナーにならなければ体験できないレクサス特有の「納車セレモニー」も公開。

ノンアルコールシャンパンのサービスやレッドカーペット、愛車のヴェールアップといったおもてなしの数々に、ひたすら恐縮し、恥ずかしがりながらも受け入れる向井さんの姿は、視聴者をほっこりとした気分にさせてくれました。

次の仕事が控えている長田さんと別れたのち、向井さんはレクサススタッフのレクチャーを受けながらLBXで初めての走行へ。

まだひとりきりの運転は心細かったのか、撮影スタッフを助手席に乗せてレクサスをあとにし走り出します。

観ている側にも伝わってくる緊張感とともに周辺を20分ほどドライブし、苦手だという車庫入れを終えたのち、帰宅の途につく向井さん。

そこで「後日（LBXを）こすってしまった」と、サラッと衝撃の報告をおこないます。

しかし落ち込んだ様子はなく、「楽しいカーライフのスタートです」と、これから迎えるLBXとの日々に心を躍らせているさまを視聴者に伝えました。

※ ※ ※

ちなみに“向井長田のくるま温泉ちゃんねる”の裏のコンセプトとして、「向井さんにクルマを購入させること」があったそう。

そんななか、向井さんの納車セレモニーの裏で、長田さんがちゃっかりレクサス車の試乗を楽しんでいる様子も紹介。購入を示唆する場面も映していました。

これからも続編として、向井さんや長田さんの愉快なカーライフが同番組で再び配信されることが待たれます。