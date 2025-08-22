藤井 風『ミュージックステーション』初出演が決定 待望の3rdアルバム『Prema』発売日の9月5日に
シンガーソングライターの藤井 風が、9月5日に放送されるテレビ朝日系『ミュージックステーション』（後9:00〜）に初出演することが発表された。
【動画】藤井 風がラブストーリーに初挑戦！「Love Like This」ミュージックビデオ
藤井は、今年5月に初のアメリカツアーを開催し、シカゴで開催された『Lollapalooza』やサンフランシスコの『Outside Lands』など大型フェスにも出演。直近では、埼玉・さいたまスーパーアリーナで行われたビリー・アイリッシュの来日公演『HIT ME HARD AND SOFT: The Tour』でオープニングアクトを務め、日本では約1年ぶりとなるライブパフォーマンスも話題を呼んだ。
番組の放送日は、自身3年ぶりとなるスタジオアルバム『Prema』のリリース日でもあり、そのパフォーマンスにいっそう注目が集まりそうだ。
