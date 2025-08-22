Creepy Nuts¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÌ²¤ì¡×MV¸ø³«¡¡¡ÈÀÅ¼ä¤È¶¸Áû¤¬¸òºø¤¹¤ë¡É±ÇÁüºîÉÊ¤Ë
¡¡¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Creepy Nuts¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖÌ²¤ì¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿ Season2¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÃÆ£¥Ò¥Ç¥¸¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤È¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛCreepy Nuts¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÌ²¤ì¡×MV¸ø³«¡¡¡ÈÀÅ¼ä¤È¶¸Áû¤¬¸òºø¤¹¤ë¡É»Å¾å¤¬¤ê¤Ë
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡ÈÀÅ¼ä¤È¶¸Áû¤¬¸òºø¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¡£¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥â¥Î¥¯¥í¤ÎÂçÃÀ¤Ê±ÇÁü¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Creepy Nuts¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤È¥°¥ë¡¼¥ô¤¬±ÇÁü¤ÈÍ»¹ç¤·¡¢»ë³Ð¤ÈÄ°³Ð¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹ÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î10Æü¤Ë¤Ï¡ÖÌ²¤ì¡×¤È¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖMirage¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖMirage¡×¤Ï¤¹¤Ç¤ËSpotify¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤ÇTOP50Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢³¤³°¥ê¥¹¥Ê¡¼¤òÃæ¿´¤ËSNS¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¤Ç¤â¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë¿¶ÉÕÆ°²è¤ÎÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¤ÎTikTokºÆÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÅ¸³«Ãæ¤À¡£
¡¡¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØCreepy Nuts ONE MAN TOUR¡ÖLEGION¡×¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡¢½©¤Ë¤Ï½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨´°Çä¡£Àª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëCreepy Nuts¤Îº£¸å¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛCreepy Nuts¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÌ²¤ì¡×MV¸ø³«¡¡¡ÈÀÅ¼ä¤È¶¸Áû¤¬¸òºø¤¹¤ë¡É»Å¾å¤¬¤ê¤Ë
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡ÈÀÅ¼ä¤È¶¸Áû¤¬¸òºø¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¡£¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥â¥Î¥¯¥í¤ÎÂçÃÀ¤Ê±ÇÁü¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Creepy Nuts¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤È¥°¥ë¡¼¥ô¤¬±ÇÁü¤ÈÍ»¹ç¤·¡¢»ë³Ð¤ÈÄ°³Ð¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹ÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØCreepy Nuts ONE MAN TOUR¡ÖLEGION¡×¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡¢½©¤Ë¤Ï½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨´°Çä¡£Àª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëCreepy Nuts¤Îº£¸å¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£