「巨人８−１ＤｅＮＡ」（２２日、東京ドーム）

巨人が主砲・岡本の復帰後初本塁打も飛び出して快勝。連勝で貯金を１とした。

巨人は両チーム無得点で迎えた三回２死無走者から、４番・岡本がＤｅＮＡ先発・ジャクソンの外角スライダーを捉え、左中間席へ運ぶ先制の９号ソロを放った。

岡本は５月６日・阪神戦の一塁守備で走者と交錯し、左肘を負傷して長期離脱。１６日・阪神戦で約３カ月ぶりの復帰を果たした。復帰６戦目での一撃は、５月１日・広島戦以来の本塁打となった。

流れに乗った打線は１点リードの六回に２死から満塁の好機をつくり、甲斐が左中間を破る３点適時二塁打。２死一、二塁となって泉口にも左翼線への適時二塁打が飛び出し、計４点を追加してＤｅＮＡを突き放した。

さらに５点リードの七回も２死からの２四球で一、二塁としてリチャードが２試合連発となる右中間への７号３ランを放ち、試合を決定づけた。

７月２６日・広島戦以来の先発マウンドとなった横川は、初回に蝦名、桑原の連打で無死一、二塁の危機を招くが後続を抑えて無失点。三回も二死から連打を許したが、最後はオースティンを見逃し三振に切り、粘りの投球を展開した。

横川は五回の打席で代打を送られて交代も、５回４安打無失点で今季初勝利を挙げた。