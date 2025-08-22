ダレノガレ明美、大型バイクで兄とツーリングへ「こんなに細いのにデカいバイク乗れるの凄いな！」驚きの声
モデルでタレントのダレノガレ明美さんは8月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。大型バイクでのツーリングを報告しました。
【写真】ダレノガレ明美＆バイクのツーショット
コメントでは、「めっちゃカッコイイ！」「ただただ、かっこいいのよなぁ」「スタイル良すぎてカッコ良すぎて見惚れてしまいました」「華奢な身体で重い1300取り回してるのカッケェ」「めっちゃかっこよくて可愛い」「やっぱ似合いますね」「こんなに細いのにデカいバイク乗れるの凄いな！」「細めの峰不二子みたい」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:鎌田 弘)
「華奢な身体で重い1300取り回してるのカッケェ」ダレノガレさんは「お兄ちゃんとでかけました」とつづり、3枚の写真を載せています。黒いタンクトップを着用し、愛車のバイクに腰掛けた姿を披露。「ちゃんと乗ってる時はバイク用のジャケット着てるよー」と、3枚目にはジャケットを手に持つ自撮りも載せています。ダレノガレさんの抜群のスタイルとバイクの組み合わせがとても格好いいです。
レブルを乗りこなす姿を披露自身のXで、モデルショットやプライベートショットをたびたび投稿しているダレノガレさん。8日には「レブル最高」と、圧巻のスタイルでバイクを乗りこなす動画を公開していました。興味のある人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
