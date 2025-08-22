BE:FIRST、渾身のR＆Bチューン「Secret Garden」のMV公開が決定！ティザー映像も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「Secret Garden」のコンテンツカレンダーも解禁！

BE:FIRSTの最新曲「Secret Garden」のMVが、配信リリース日の8月25日21時からBE:FIRSTオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開される。

プレミア公開に先駆け、YouTubeではティザー映像が公開。夏を感じるリゾート風景と亜熱帯のジャングルが映し出されており、MVへの期待が膨らむ映像となっている。

また、「Secret Garden」のMVプレミア公開決定に合わせ、コンテンツカレンダーも解禁。リリース週は様々な「Secret Garden」のコンテンツが公開されていく予定だ。

2025年 ユニリーバキャンペーンソングにも決定している「Secret Garden」は、2010年代R＆Bをルーツに持つ彼らが、そのサウンドを現代的に昇華させたトラックのうえで、恋愛をメタファーに、音楽へのリスペクトと深い愛情を歌い上げた渾身のR＆Bチューンで、米・LAでのコライトキャンプにて制作されたうちの一曲。

2度のグラミー賞ノミネート経験を持つロサンゼルスを拠点に活動するソングライター／プロデューサー／アーティストDavid Arkwright、時代を超えるソウルフルな楽曲で注目されているロサンゼルス出身のシンガー／ソングライター／プロデューサーMishon Ratliff、グラミー賞ノミネート経験を持つソングライター／マルチインストゥルメンタリスト／プロデューサーBen Samamaを迎えて制作された。

また、本楽曲はBMSGが主催する3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT『THE LAST PIECE』の課題曲としても起用されいる。

なお、「Secret Garden」は9月17日にリリースされる8枚目のシングル「空」、そして10月29日にリリースされる初のベストアルバム『BE:ST』にも収録される。

＜BE:FIRST / Secret Garden -Contents Schedule-＞

8/25（月）

00:00 先行配信 / YouTube「-Official Audio-」 プレミア公開

20:20 TikTok生配信

20:30 Instagram生配信

20:40 YouTube生配信

21:00 YouTube「-Music Video-」プレミア公開

8/27（水）

21:00 YouTube「-???????-」プレミア公開

8/28（木）

16:00 Stationhead -LEO-

8/29（金）

22:00 YouTube「-???????-」プレミア公開

8/30（土）

19:00 YouTube「-???????-」プレミア公開

リリース情報

2025.08.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Secret Garden」

2025.09.17 ON SALE

SINGLE「空」

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『BE:ST』

ベストアルバム『BE:ST』特設サイト

https://befirst-sp.com/BEST/

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/