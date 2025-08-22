BE:FIRST、渾身のR＆Bチューン「Secret Garden」MVプレミア公開決定 『THE LAST PIECE』でも起用
ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの最新曲「Secret Garden」のMusic Video（MV）が、配信リリースされる25日午後9時からグループ公式YouTubeチャンネルでプレミア公開されることが決定した。
【ライブ写真】超満員の会場で…観客を沸かせるBE:FIRST
新曲「Secret Garden」は、2010年代R＆Bをルーツに持つ同グループが、そのサウンドを現代的に昇華させたトラックの上で、恋愛をメタファーに音楽へのリスペクトと深い愛情を歌い上げた、渾身のR＆Bチューン。アメリカ・ロサンゼルスでのコライトキャンプにて制作されたうちの1曲となっている。
2度のグラミー賞ノミネート経験を持つロサンゼルスを拠点に活動するソングライター・プロデューサー・アーティストのDavid Arkwright、時代を超えるソウルフルな楽曲で注目されているロサンゼルス出身のシンガー・ソングライター・プロデューサーのMishon Ratliff、グラミー賞ノミネート経験を持つソングライター・マルチインストゥルメンタリスト・プロデューサーのBen Samamaを迎え作成された意欲作となる。
MVプレミア公開に先立って、YouTubeではティザー映像が公開された。夏を感じるリゾート風景と亜熱帯のジャングルが映し出され、MVへの期待も膨らむ。
また、同楽曲はBMSGが主催する3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT『THE LAST PIECE』課題曲としても起用され、BE:FIRSTとしては6人体制としての新曲となっている。
「Secret Garden」のMVプレミア公開決定に合わせ、コンテンツカレンダーも解禁された。リリース週はさまざまな「Secret Garden」のコンテンツが公開される。
