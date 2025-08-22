TOMORROW X TOGETHER、5人そろっての再契約を発表「『もっと長く、もっと遠くへ行こう』という約束を守る」【報告全文】
韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERが22日、公式ファンコミュニティ「Weverse」を通じ、5人そろって所属レーベル「BIGHIT MUSIC」と再契約を締結したことを発表した。
【ライブ写真】幻想的な空間の中で…パフォーマンスするTOMORROW X TOGETHER
「BIGHIT MUSIC」は「TOMORROW X TOGETHER 5人全員、再契約締結のご案内」と題し、「TOMORROW X TOGETHER （SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAI）のメンバー全員が当社と再契約を締結したことをお知らせいたします」と発表した。
続けて「TOMORROW X TOGETHERはMOAの皆様との『もっと長く、もっと遠くへ行こう』という約束を守ることになりました」とし、「当社は5人のメンバーが多様な活動を繰り広げられるよう全面的にサポートいたします。また、TOMORROW X TOGETHERの物語が込められた音楽とパフォーマンスが世界中に届けられるよう、心強いサポーターでありパートナーとしての役割を果たしていく所存です」と決意を伝えた。
そして「いつも惜しみない応援と愛を送ってくださるファンの皆様に心より感謝するとともに、これからTOMORROW X TOGETHERと共に作っていく輝く明日へのご期待をどうぞよろしくお願い申し上げます」と結んだ。
TOMORROW X TOGETHERは、HYBE MUSIC GROUPレーベルのBIGHIT MUSICに所属するSOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIで結成された、5人組ボーイグループ。グループ名の「TOMORROW X TOGETHER」は「それぞれ違う君と僕がひとつの夢で集まって共に明日を作って行く」という意味を持つ。
2019年3月にアルバム『The Dream Chapter : STAR』でデビュー。2020年1月にシングル「MAGIC HOUR」で日本デビュー。2024年末には『第66回 日本レコード大賞』で自身初となる「特別賞」を受賞し、『第75回NHK紅白歌合戦』にもK-POPボーイグループとして唯一出場した。
【報告全文】
「TOMORROW X TOGETHER 5人全員、再契約締結のご案内」
こんにちは。BIGHIT MUSICです。
TOMORROW X TOGETHER （SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAI）のメンバー全員が当社と再契約を締結したことをお知らせいたします。
これにより、TOMORROW X TOGETHERはMOAの皆様との「もっと長く、もっと遠くへ行こう」という約束を守ることになりました。5人のメンバーは「いつも支えてくださるMOAのみなさんに感謝しており、これからも変わらずに最善を尽くします」という意気込みを伝えました。
当社は5人のメンバーが多様な活動を繰り広げられるよう全面的にサポートいたします。また、TOMORROW X TOGETHERの物語が込められた音楽とパフォーマンスが世界中に届けられるよう、心強いサポーターでありパートナーとしての役割を果たしていく所存です。
いつも惜しみない応援と愛を送ってくださるファンの皆様に心より感謝するとともに、これからTOMORROW X TOGETHERと共に作っていく輝く明日へのご期待をどうぞよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございます。
【ライブ写真】幻想的な空間の中で…パフォーマンスするTOMORROW X TOGETHER
「BIGHIT MUSIC」は「TOMORROW X TOGETHER 5人全員、再契約締結のご案内」と題し、「TOMORROW X TOGETHER （SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAI）のメンバー全員が当社と再契約を締結したことをお知らせいたします」と発表した。
そして「いつも惜しみない応援と愛を送ってくださるファンの皆様に心より感謝するとともに、これからTOMORROW X TOGETHERと共に作っていく輝く明日へのご期待をどうぞよろしくお願い申し上げます」と結んだ。
TOMORROW X TOGETHERは、HYBE MUSIC GROUPレーベルのBIGHIT MUSICに所属するSOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIで結成された、5人組ボーイグループ。グループ名の「TOMORROW X TOGETHER」は「それぞれ違う君と僕がひとつの夢で集まって共に明日を作って行く」という意味を持つ。
2019年3月にアルバム『The Dream Chapter : STAR』でデビュー。2020年1月にシングル「MAGIC HOUR」で日本デビュー。2024年末には『第66回 日本レコード大賞』で自身初となる「特別賞」を受賞し、『第75回NHK紅白歌合戦』にもK-POPボーイグループとして唯一出場した。
【報告全文】
「TOMORROW X TOGETHER 5人全員、再契約締結のご案内」
こんにちは。BIGHIT MUSICです。
TOMORROW X TOGETHER （SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAI）のメンバー全員が当社と再契約を締結したことをお知らせいたします。
これにより、TOMORROW X TOGETHERはMOAの皆様との「もっと長く、もっと遠くへ行こう」という約束を守ることになりました。5人のメンバーは「いつも支えてくださるMOAのみなさんに感謝しており、これからも変わらずに最善を尽くします」という意気込みを伝えました。
当社は5人のメンバーが多様な活動を繰り広げられるよう全面的にサポートいたします。また、TOMORROW X TOGETHERの物語が込められた音楽とパフォーマンスが世界中に届けられるよう、心強いサポーターでありパートナーとしての役割を果たしていく所存です。
いつも惜しみない応援と愛を送ってくださるファンの皆様に心より感謝するとともに、これからTOMORROW X TOGETHERと共に作っていく輝く明日へのご期待をどうぞよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございます。