2025年9月5日（金）、北海道室蘭市にある商業施設『MORUE（モルエ）中島』に『無印良品』がオープンします。

今年で18周年となる『MORUE中島』は、日本製鉄株式会社の社有地を活用して整備され、ナショナルテナントと北海道資本のテナントのリミックスをコンセプトとした、地域に根ざした商業施設です。

これまで、『スターバックスコーヒー』や『ユニクロ』などがオープンしてきましたが、今回の『無印良品』は西胆振地区では初出店となります。

MORUE中島第Ⅳ期 無印良品

住所：北海道室蘭市中島本町二丁目8-3

「ついに、私たちの街にも…！」地域初出店というニュースは、いつ聞いても嬉しいものですよね。無印ファンにとっては、まさに”待望”のオープンではないでしょうか 。

スターバックスやユニクロに続き、MORUE中島がますます便利な場所になりそうで、オープンが待ち遠しいです！

