　22日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比130円高の4万2700円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万2633.29円に対しては66.71円高。出来高は3650枚となっている。

　TOPIX先物期近は3102.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.63ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42700　　　　　+130　　　　3650
日経225mini 　　　　　　 42700　　　　　+125　　　 50094
TOPIX先物 　　　　　　　3102.5　　　　　　+3　　　　4373
JPX日経400先物　　　　　 27870　　　　　 +30　　　　 182
グロース指数先物　　　　　 784　　　　　　+5　　　　 190
東証REIT指数先物　　　　1911.5　　　　　-5.5　　　　　 3

