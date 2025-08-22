日経225先物：22日22時＝130円高、4万2700円
22日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比130円高の4万2700円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万2633.29円に対しては66.71円高。出来高は3650枚となっている。
TOPIX先物期近は3102.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.63ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42700 +130 3650
日経225mini 42700 +125 50094
TOPIX先物 3102.5 +3 4373
JPX日経400先物 27870 +30 182
グロース指数先物 784 +5 190
東証REIT指数先物 1911.5 -5.5 3
株探ニュース
