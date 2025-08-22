大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東レアローズ静岡が22日、タイの強豪チームDiamond Food Fine Chefとの親善試合及びファンとの交流イベントを実施すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

2025年9月13日（土）と14日（日）にタイのバンコクで開催される、「Panasonic ENERGY presents SV.LEAGUE World Tour 2025 in Thailand」に参加する東レ静岡。その大会に先立ち、9月12日（金）にDiamond Food Fine Chefと親善試合を行うことは以前に発表されていたが、同日にファンとの交流イベントも実施することになった。

本イベントは 「Panasonic ENERGY presents SV.LEAGUE World Tour 2025 in Thailand」の会場と同じバンコク ニミブットスタジアムで開催され、17:30に開場。18:30からタイのDiamond Food Fine Cheとの親善試合（3セットマッチ）を行い、試合終了次第、ファンとの交流イベントの時間が設けられている。

なお、親善試合と交流イベント共に無料、かつ誰でも参加できるとしている。

■Panasonic ENERGY presents SV.LEAGUE World Tour 2025 in Thailandに参加する東レ静岡のメンバー

1.難波尭弘／MB

3.山口拓海／L

6.楠本岳／OH

10.重藤トビアス赳／OH

17.小澤宙輝／OH

20.小野寺瑛輝／S

22.中村竜輔／MB

