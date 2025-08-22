¡Úºå¿À¡Û±äÄ¹10²ó¤Ë¤â¤Ä¤ì¤ëÀÜÀï¤òÀ©¤·¡ÖM19¡×¡¡·§Ã«·ÉÍ¨¤¬¾¡¤Á±Û¤·2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¡üâ¶¶ÍÚ¿Í¤Ï6²ó11Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¡¡
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À 3-1 ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê22Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
ºå¿À¤Ï±äÄ¹10²ó¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î3Ï¢Àï½éÀï¤òÀ©¤·¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤â¡Ö19¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤Ç¹¥Åê¤òÈäÏª¤·2¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿郄¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤â½é²ó¤«¤éÆó¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢½çÄ´¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ºå¿ÀÂÇÀþ¤âÂÐ¤¹¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÈ¯¡¦¹âÍüÍµÌÅê¼ê¤ÎÁ°¤ËÆÀÅÀ¤¬Ã¥¤¨¤º¡£3²ó¤Þ¤ÇÎ¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤ÈÅê¼êÀï¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È4²ó¡¢Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤Îº¸Ãæ´ÖÊý¸þ¤Ø¤Î°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ØÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ºå¿ÀÂÇÀþ¤âÄ¾¸å¤ËÈ¿·â¡£ÀèÆ¬¡¦郄»ûË¾Ì´Áª¼ê¤Î2ÎÝÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢·§Ã«·ÉÍ¨Áª¼ê¤ÎÂÇµå¤ËÂ¼¾åÁª¼ê¤Î¥¨¥é¡¼¤¬Íí¤ß¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àÄÉ²ÃÅÀ¤Ê¤¯¡¢Æ±ÅÀ¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¹Ô¡£ºå¿À¤Ï2ÅÙ¤ÎËþÎÝ¤Ê¤ÉÅÙ¡¹¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢·èÄêÂÇ¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï±äÄ¹10²ó¡£ºå¿À¤Ï1¥¢¥¦¥È¤«¤é¤ÎÏ¢ÂÇ¤È»Íµå¤Ç1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï·§Ã«Áª¼ê¡£ÂÐ¤¹¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Î5ÈÖ¼ê¡¦ÀÐ»³ÂÙÃÕÅê¼ê¤¬Åê¤¸¤¿7µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤È¤é¤¨¤Þ¤¹¡£ÂÇµå¤Ï¹â¤¯¥Ð¥¦¥ó¥É¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥ç¡¼¥È¡¦Ä¹²¬½¨¼ùÁª¼ê¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤¥»¥ó¥¿¡¼¤ØÈô¤Ó¡¢¾¡¤Á±Û¤·2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤ò´äºêÍ¥Åê¼ê¤¬ÍÞ¤¨¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£¤³¤ÎÆü¡¢2°Ìµð¿Í¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï1¤Ä¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£