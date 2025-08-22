こういうの欲しかった！（涙）【3COINS】完売前にゲット推奨！「便利スマホグッズ」

デザイン性も実用性も重視したいスマホグッズ。プチプラでゲットするなら【3COINS（スリーコインズ）】をチェックしてみて。ミラー付きのカードケースや、ポーチがセットになったショルダーストラップなど、大人も使いやすいおしゃれ見えしそうなグッズをご紹介します。

出先での化粧直しに便利なミラー付きカードケース

【3COINS】「マグネットミラー & カードケース」\660（税込）

汗をかいて化粧が崩れてしまった……。そんな今の季節にぴったりなのが、ミラー付きのカードケース。出先でもサッと化粧直しができ、忙しい大人女性の強い味方になってくれるはず。反対側のポケットは、カードの収納に便利です。アイボリー・ブラック・ブラウンの全3色展開。

ちょっとしたお出かけに◎ ポーチ付きショルダーストラップ

【3COINS】「PVCポーチ付きスマホショルダー」\660（税込）

クリア素材のポーチが2つ付いた、爽やかなカラーのスマホショルダーストラップ。スマホを肩掛けできるのはもちろん、小物も収納でき、ちょっとしたお出かけならバッグいらずかも。クリア素材なので、水や汚れも拭き取りやすい。シーズンムード満点なブルーやオレンジに加えて、幅広いコーデにマッチしやすいホワイト、ブラックも揃っています。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M