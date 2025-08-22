コーヒー好きはチェックしてーーーッッ！【ガチャ】集めたくなる可愛さ♡「新作チャーム」

大人の趣味としても人気の【ガチャ】。キャラクターグッズやミニチュアなどいろいろな種類がありますが、今回ご紹介するのはコーヒーモチーフの「チャーム」。コーヒー好きの心を鷲掴みにする、話題の商品をピックアップしました。

かわいすぎっ！「Kalita ミニチュアチャームコレクション」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「コーヒー好きにはたまらない」と大興奮のこちらは、日本で唯一のコーヒー器具専門メーカーとして知られている「Harita」のコーヒーグッズをモチーフにした「ミニチュアチャーム」です。ラインアップは、定番のダイヤミル・クラシックミル・コーヒーフィルター・ケトルなど全8種類。レポーターHaruさんがGETしたダイヤミル・クラシックミルは、「ハンドルを回せるのがポイント」なのだとか。「本物さながらの見た目で、いつまでも眺めていたくなる可愛さ」と絶賛されています。お値段は、1回\400（税込）です。新作ガチャなので、見つけたらぜひチャレンジしてみてください。

クオリティ高すぎっ！「NESCAFE ボトルコーヒー ミニチャーム」

新作ガチャとあわせてチェックしてほしいのが、レポーターHaruさんが「リアルでめっちゃ可愛い」とおすすめする「NESCAFE ボトルコーヒー」シリーズのミニチュアチャーム。本物そっくりのクオリティが目を引くボトルコーヒーとグラスコーヒーのチャームがセットになっています。ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒーの無糖・甘さひかえめなど、全6種類がラインアップ。グラスのチャームは、すべて形が違うのだとか。Haruさんは、「ガチャ詰めポーチ」に入れて楽しんでいるそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A