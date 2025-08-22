２２日のテレビ朝日「ミュージックステーション」には、ｎｕｍｂｅｒ＿ｉが出演した。

激変した姿を披露したのが、神宮寺勇太。爽やかな真ん中分けスタイルの印象が強いが、コーンロウに編み上げ、サングラスをしたワイルドなビジュアルで「未確認領域」をパフォーマンスした。

ＭＣのタモリも思わず「すごいな、その髪形」「自転車用のヘルメットみたいな」と興奮。神宮寺は「専用のコーンロウのお兄さんにきていただいて、やっていただきました。２時間ちょっとくらいですね」と笑顔で説明していた。

ネットも盛り上がり、Ｘでは「コーンロウ神宮寺くんがニヤッとしながら歌うのやばいよな」「コーンロウ神宮寺くんにずっとドキドキ」「今日もかっこいい 紫耀くん赤髪 神宮寺くんのコーンロウ！岸くん金髪」「神宮寺くんがコーンロウでテレビにでる日が来るなんて、思いもしなかったよ 恐ろしくカッコイイのに甘々に可愛いもあるのは本当にズルいよ」「コーンロウで神宮寺くんの綺麗な頭が浮き彫りになりましたな、、これ見た後通常ヘアセット見るとギャップで風邪引く笑」などの声が並んだ。