ILLIT、幻想的なオーラで視線を釘付けに！純白衣装＆ロングストレートヘアのスタイリングで存在感

ILLIT （アイリット） がファッション誌「ELLE」9月号の表紙を飾った。おとぎ話の中の主人公のような5人のメンバー（YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA）の幻想的なオーラが際立っている。

【写真】幻想的なオーラを放つ表紙カットや、メンバー5人のソロカットを公開

ファッション誌「ELLE」は8月19日、公式SNSでILLITとハイジュエリーブランド・DAMIANI（ダミアーニ）とコラボレーションした表紙を公開。純白の衣装と長いストレートヘアのスタイリングを完璧にこなし、クローズアップされたソロカット5種では、清らかなビジュアルと眼差しで強烈な存在感を放った。

ILLITは、フォトセッションと並行して行われたインタビューで、「『誰でも自分の可能性に気付けば魔法少女になれる』というメッセージを3rd Mini Album ‘bomb’ に込めたが、多くの方々が共感し、慰められたようだ。今後、より多くの方がポジティブなエネルギーを感じられる歌を歌いたい」と語った。

ILLITはさらに、「すべてのメンバーがより大きな夢を目指して一生懸命努力している。ステージ上で完成度の高いチームの姿をお見せするため、常に最善を尽くしていく」と付け加えた。ILLITの写真とインタビューは、「ELLE」9月号とwebで確認できるので、ぜひチェックしてみてはいかがだろうか。