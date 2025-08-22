兵庫県加古川市にある墓石店「お墓の山石」の社長と従業員による“ガテン系音楽ユニット”ＴあんどＴが２２日、兵庫県神戸市のほっともっとフィールド神戸で行われたプロ野球ウエスタン・リーグ公式戦、オリックス−ソフトバンク戦の試合前にイベントと始球式を行った。

この日は「ＴあんどＴナイト」と銘打たれイベントで、グラウンドに特設されたステージにＴあんどＴのＴｏｓｈｉ君（６２）とＴｏｊｉ君（５１）が登場。７月３０日にリリースしたメジャーデビュー曲「か・か・か・感謝」を観客の前で熱唱した。

その後の国歌斉唱では、Ｔｏｊｉ君が堂々と歌い上げ、派手さと静けさの両面で観客を魅了した。始球式にはＴｏｓｈｉ君が登板。緊張の面持ちで振りかぶり投じた一球は、ワンバウンドながらストライクのコースへ。照れ笑いしながらベンチに戻る姿に、温かい声援が飛んだ。

“大役”を終えたＴｏｓｈｉ君は「プロの選手が守備についている中で始球式で投げられたことが夢のようです。６０歳を越えましたが、元気に生きていれば人生は何が起こるか分からないので、前だけを見て真っすぐに全力で生きていきたいと思います」しみじみ。Ｔｏｊｉ君は「人生の思い出の１ページを刻めました！ありがとうございます！Ｔｏｓｈｉ君かっこよかった」と感激の面持ちだった。