¡ÖÇò°á¤ò¼è¤ë¤È¤µ¤é¤Ë²á·ã¤Ë¡Ä¡ª¡×´Ú¹ñ¤Î¥â¥Ç¥ë¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦riri¡ÔÃË¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ëÀïÆ®Éþ¥³¥¹¡Õ¤ËÂçÈ¿¶Á
È´·²¤Î¥Ó¥¸¥å¡Ä¡ª
´Ú¹ñ¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼·ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Îriri¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ø¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥Ï¥é¡×¤ËÊ±¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
À¶·é´¶¤Î¤¢¤ëÇò°á¤È¡¢¶âÂ°¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¹Å¼Á´¶¤¬¶¦Â¸¤·¡¢ÍýÃÎÅª¤Ê¸¦µæ¼ÔÁü¤ÈÀïÆ®¤Ç¸«¤»¤ëÀ¨Îõ¤µ¤òÆ±µï¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÏÌÜ¿¬¤ò¤ä¤ä¿¼¤¯¡¢²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ËÀÖ¤ß¤òº¹¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÃæ¤ËÇ®¤ò»Ä¤¹¡È¥ß¥Ï¥é¤Î´ãº¹¤·¡É¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£
¹õ¡ß¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î°ì´ÓÀ¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥¦¥£¥Ã¥°¤Ï¹õ¤Ë»ç¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥«¥é¡¼¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢¥Í¥ª¥ó¥é¥¤¥È¤Ë±Ç¤¨¤ë¡È±ð¡É¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
riri¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ï¥é¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë°áÁõºÆ¸½¤Î°è¤òÄ¶¤¨¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÊª¸ìÀ¤ò»ë³Ð¤ËËÝÌõ¤·¤¿¹âÅÙ¤ÊºîÉÊ¡£¥³¥¹¥×¥ìºîÉÊ¤¬»ý¤ÄÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤ò°ìÃÊ³¬°ú¤¾å¤²¤¿¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤´°À®ÅÙ¤ÎÄ©Àï¤ÈÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û¡Ö¥Ó¥¥Ë¤¬¶Ë¾®¤¹¤®¤Æ¥Ï¥ß½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡Ä¡×£¸Æ¬¿È´Ú¹ñÈþ½÷¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¢¥ß¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ê¡ÔÂçÃÀ¤ÊÇº»¦¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¡Õ¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ
¡Ú¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û¡Ö¥Ó¥¥Ë¤¬¶Ë¾®¤¹¤®¤Æ¥Ï¥ß½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡Ä¡×£¸Æ¬¿È´Ú¹ñÈþ½÷¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¢¥ß¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ê¡ÔÂçÃÀ¤ÊÇº»¦¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¡Õ¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ