◆女子プロゴルフツアー ＣＡＴレディース 第１日（２２日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）が５バーディー、１ボギーの４アンダー６８で回り、首位と３打差の８位と好スタートを切った。

３番で伸ばした後、４番パー３で唯一のボギーをたたいたが、５番でバウンスバック。９番、１１番で伸ばし、最終１８番は１０メートル超のパットをピンそば１メートルまで寄せてバーディーを重ねた。「ショットが安定していて、ピンチも少なかった。チャンスもあって、欲張りなことを言うと、もう少し決めたかったのが本音です」と振り返った。

一方で、課題に挙げてきたパッティングが改善した。２１日の練習で「左の肩の締まり感があったら、思った初速で打ち出せるなと。左手で素振りして、左から構えて、左に（右手を）添えるようにしたら、カチっとハマった感じがした」と発見があったという。この日は「３パットが『いつぶりだろう？』と思うくらいなくて、そこはすごいよかった」と手応えを語った。

前週から鼻水やせきが止まらず、１７日に通院。発熱はないが、この日は鼻水をすすりながらラウンドした。「鼻水がず〜っと出てて、箱ティッシュをキャディーバックに入れて、半分くらいなくなった。でも、元気です！ 完璧すぎないぐらいが、自分に期待しすぎなくてちょうどいいのかな。」。下手に力みすぎず、好スコアにつながったようだ。