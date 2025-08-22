女優・北川景子（39）が22日に自身のX（旧ツイッター）を更新。仲の良いお笑いタレントのイモトアヤコ（39）との“アラフォー”会話を繰り広げた。

この日が39歳の誕生日の北川。イモトとの2ショット写真などを投稿し「誕生日当日にお祝いしてもらいました。今年もありがとう!!」と感謝。

続けてハッシュタグを付け「#イモトアヤコ ちゃん #長い付き合いになってきた #39歳初日もよく笑った」とし、「#帰って急いで夕食作る #献立考える時間なくてカレー #私はランチがまだ消化できず #胃がアラフォー」と続けた。

同じ年のイモトが「同じく胃がアラフォー…楽しい時間ありがとう!!」と投稿すると、北川は「ランチ美味しく食べるために朝抜いて、ランチ食べたら夜食べられない。（笑）内臓は歳を重ねているね」としみじみとつづった。

この投稿を見た人たちからも「わかります」「確かに胃は抗えないかも」「ほんとに綺麗で、ユーモアがあって、素敵です」「今年も仲良しのお二人にほっこりします」「アラフォーに見えないですね」「ちょっと笑ってしまいました」などの声が寄せられていた。